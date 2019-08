Raublinger Stier trottet im Baumarkt zur Grillabteilung

Der Stier war einfach in den Baumarkt in Raubling spaziert, durch den Kassenbereich und friedlich weiter Richtung Grillabteilung getrottet. Was Gerhard - so der Name des Stieres - beim Grillzubehör suchte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Kühe warteten geduldig auf den Stier

Jedenfalls traf er dort auf einen Mitarbeiter, der ihn dazu bewegen konnte, den Baumarkt bei der Abteilung Baustoffe wieder zu verlassen. Zwischenzeitlich hatten sechs Polizeibeamte mehrere Kühe zusammengetrieben, die draußen vor dem Baumarkt auf Stier Gerhard gewartet hatten.

Baumarkt-Ausflug ohne Schäden

Dort wurden alle Rinder von ihrem Besitzer Tobias Blanc mit dem Viehwagen abgeholt. Wie sie aus ihrer Weide ausreißen konnten, kann sich der Landwirt nicht erklären. Schäden hinterließ Stier Gerhard bei seinem Ausflug in den Baumarkt übrigens keine.