Raub auf Taxi: Polizei sucht mit Stimmdatei nach Täter

Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Täter, der im Oktober dieses Jahres einen Taxifahrer ausrauben wollte. Dazu ist auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Oberpfalz eine Stimmdatei des mutmaßlichen Täters zu hören. (Die Stimme hören Sie über diesen Link.)

Täter bestellt Opfer zum Tatort

Laut Polizei hat ein Unbekannter am Freitag (18.10.2019) in der Konradsiedlung in Regensburg von einem Taxifahrer Geld gefordert. Als der 62 Jahre alte Taxifahrer dieser Forderung nicht nachkam, schlug der Mann mit einem Gegenstand die Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein und flüchtete. Der Taxifahrer wurde durch Glassplitter leicht verletzt.

Zuvor hatte der Mann über die Regensburger Taxizentrale sein späteres Opfer telefonisch zum Tatort bestellt - dieses Telefonat wurde von der Taxizentrale mitgeschnitten, wie die Polizei mitteilt. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg hat das Amtsgericht jetzt beschlossen, diesen Mitschnitt zu veröffentlichen.

3.000 Euro Belohnung

Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise die zur Aufklärung des Vorfalls führen eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt. Der Mann ist etwa 28 Jahre alt, schlank und rund 1,80 Meter groß. Er sprach bayerischen Dialekt und war mit einem schwarzen Parka bekleidet.