Ratten und versiegelte Wohnungen in Würzburg-Heidingsfeld

Bewohnerin lebt "wie auf einer Baustelle"

In einer anderen Wohnung, gegenüber im Haus, hat der Vermieter vor ein paar Monaten Schimmel entfernen lassen. Jetzt ist der Schimmel zwar weg, aber mit ihm auch der Bodenbelag in der Küche. Was geblieben ist: Große Löcher in der Wand. "So habe ich die ganze Zeit gelebt – wie auf einer Baustelle", sagt die Bewohnerin. Dazu kommt, dass sie ihr Schlafzimmer nicht mehr nutzen will. Vier Mäuse hat sie dort gefangen. Seitdem schläft sie auf der Couch in ihrem Wohnzimmer. "Wenn ich überlege, dass ich da drin geschlafen habe und diese Viecher waren da drin – mir läuft es eiskalt den Rücken runter", sagt die Mieterin.

Angespannter Wohnungsmarkt in Würzburg

"Jeder sagt zu mir: Ich soll ausziehen. Das ist leichter gesagt als getan. Jeder weiß, wie der Wohnungsmarkt in Würzburg ist", sagt die Bewohnerin. Genau wie in dem Haus im Stadtteil Grombühl sind viele Mieter hier eingezogen, weil sie keine andere, bezahlbare Wohnung in Würzburg gefunden haben. Die Bewohnerin aus Heidingsfeld ist schon seit Monaten auf der Suche. Sie hofft, dass ihre Enkeltöchter sie bald wieder besuchen können – in einer neuen Wohnung.

Die Stadt Würzburg hat nach den Anfragen von BR24 angekündigt, sich ein genaueres Bild von der Wohnsituation in dem Haus im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld machen zu wollen.