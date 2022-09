> Rathauschefin sammelt als Supermarktkassiererin Geld für Zoo

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will die Rathauschefin von Hof dem Zoo in ihrer Stadt helfen. Am Mittwoch will Eva Döhla bei einem Discounter als Kassiererin arbeiten. Den eingenommen Betrag wird der Supermarkt aufrunden und dem Hofer Zoo spenden.