Rathauschef: Klimaneutralität bis 2030 nicht zu finanzieren

Der Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) hat am Donnerstag eine Liste mit 5.400 Unterschriften entgegengenommen. Übereicht wurde sie ihm von der Initiative "Klimaentscheid Bayreuth", die ein klimaneutrales Bayreuth bis zum Jahr 2030 fordert und das mit einem Bürgerentscheid durchsetzen will. Oberbürgermeister Ebersberger verwies auf einen Beschluss des Stadtrats, nach dem die Klimaneutralität möglichst bis 2040 in Bayreuth erreicht werden solle. Die Stadt werde "allergrößte Anstrengungen unternehmen müssen, um dieses Ziel zu erreichen", sagte Ebersberger laut Mitteilung der Stadt bei der Entgegennahme der Unterschriftenliste. Auch werde die Stadt die Unterschriften objektiv prüfen.

Bayreuther Rathauschef warnt vor Verschuldung

Der Rathauschef betonte außerdem, dass alle geforderten Maßnahmen zum Klimaschutz finanzierbar sein müssten. Ein Bürgerentscheid sei laut allgemeiner Rechtslage dann unzulässig, wenn er die Stadt finanziell überfordern und zu einer unzulässigen Verschuldung führen würde.

"Leider haben wohl sehr wenige Unterzeichner über den Wunsch zu mehr Klimaschutz hinaus das Kleingedruckte gelesen, denn gemäß Seite 27 des vom Klimaentscheid vorgelegten Klimastadtplanes würde der Bürgerentscheid für eine Kommune in der Größe Bayreuths zirka 767 Millionen Investitionen und pro Jahr einen Personalbedarf von zusätzlichen 1.411 Vollzeitstellen nach sich ziehen. "Thomas Ebersberger, Oberbürgermeister von Bayreuth

Für die bereits bestehenden 1.440 Stellen bei der Stadtverwaltung seien derzeit im Haushalt circa 90 Millionen Euro pro Jahr eingeplant. "Der Bürgerentscheid hätte wohl zur Folge, dass wir nahezu sämtliche Einnahmen der Stadt mindestens verdoppeln müssten, um derartige Aufwendungen stemmen zu können", so der Oberbürgermeister.

Folgekosten des Klimaentscheids würden Haushalt "sprengen"

Bei derartigen möglichen Kosten sieht Rathauschef Ebersberger "erheblichste Zweifel an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens." Es sei nicht ansatzweise zu erwarten, dass der Stadtrat die benötigten Kredite bewilligen werde. Der städtische Haushalt hingegen würde "gesprengt".

Initiative: von Bayreuth soll Signal ausgehen

Zu den finanziellen Bedenken des Oberbürgermeisters äußertes sich die Initiative "Klimaentscheid Bayreuth" gegenüber dem BR wie folgt: Man habe selbst keine Berechnungen zu den Kosten angestellt, sagte Raja Wipfler. Falls die Berechnungen des Oberbürgermeister zutreffen, müsste sich die Stadt Bayreuth an den Freistaat Bayern und den Bund wenden. Kommunen, Länder und Bund müssten dann die Kosten gemeinsam stemmen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Von Bayreuth solle ein Signal ausgehen. Es gebe deutschlandweit bereits 70 Klimaentscheide.