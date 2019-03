Rathaus-Grüne kritisieren Münchner "Share Deals"

Bei einem Share Deal handelt es sich um ein legales Steuerschlupfloch. Dabei wechseln Immobilien den Besitzer, ohne dass dabei Grunderwerbssteuer gezahlt werden muss. Ein Share Deal funktioniert so: Käufer "A" möchte eine Immobilie von "B" kaufen. Dazu gründet "B" zum Beispiel eine Aktiengesellschaft, der gehört die Immobilie dann. Käufer "A" erwirbt nun knapp 95 Prozent der Anteile an der Aktiengesellschaft. Damit wandert die Firma und damit auch die Immobilie in den Besitz von "A". Rechtlich handelt es sich hier also um einen Firmenverkauf, das heißt: weder Grunderwerbssteuer noch ein Eintrag ins Grundbuch werden fällig.

Stadt könnte Bund um Gesetzesänderung bitten

Genau das kritisieren die Grünen im Münchner Stadtrat. Ihr Vorwurf: Die Stadt verliert Millionen Euro an Steuern. Und es werde auch schwerer, den wirklichen Besitzer einer Immobilie nachzuvollziehen.

Allerdings: Ändern kann die Stadt daran wenig - sie kann nur den Bund um eine Gesetzesänderung bitten. Einer der größten Share Deals in Bayern war der umstrittene Verkauf von rund 33.000 GBW-Wohnungen der BayernLB an die Patrizia im Jahr 2013.