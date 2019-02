Rastplatz an der A7: Reisebus geht in Flammen auf

Gegen 17 Uhr ging der Bus auf dem Rastplatz Rottachtal bei Oy-Mittelberg in Flammen auf. Personen kamen nicht zu Schaden, der Bus aus Hanau hatte keine Fahrgäste an Bord, der Busfahrer blieb unverletzt. Fünf Feuerwehren und die Autobahnmeisterei löschten und sicherten den Brandort, so die Einsatzzentrale vom Polizeipräsidium Süd/West in Kempten zum BR.

Starker Rauch: A7 komplett gesperrt

Weil es zu einer starken Rauchentwicklung kam, musste die A7 Ulm-Füssen in beiden Richtungen kurzfristig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Auslöser für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Der Bus ist erheblich beschädigt und wird abgeschleppt. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.