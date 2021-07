Rastanlage Frankenwald: Mehrere Autofahrer tanken und fliehen

Innerhalb von drei Tagen haben vier Autofahrer an der Rastanlage Frankenwald auf der A9 bei Berg im Landkreis Hof getankt, ohne zu bezahlen. Einer von ihnen füllte gleich zwei Mal an einem Tag den Tank seines Autos auf und fuhr davon. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 340 Euro. Der Tankstellenbetreiber habe die Autofahrer angezeigt.

Rastanlage Frankenwald: Nach der Toilette nicht zur Kasse

Den Auftakt hatte ein Autofahrer am Dienstag gemacht. Er zapfte laut Polizei 52 Liter Diesel, ging zur Toilette und setzte dann die Fahrt fort, ohne einen "Abstecher" an die Kasse zu machen.

Zwei Mal getankt und zwei Mal nicht gezahlt

Am Mittwochmorgen tankte der Fahrer eines Fahrzeugs 70 Liter Diesel und fuhr ebenfalls weiter, ohne zu bezahlen. Am Abend tankte der laut Polizeibericht "dreiste Straftäter" erneut für 60 Euro, ohne die Tankschuld zu begleichen. Ebenfalls am Mittwoch füllte der Fahrer eines anderen Autos den Tank seines Wagens für 90 Euro auf. Auch er bezahlte nicht.

Mit abgeklebten Kennzeichen getankt und geflohen

Am Donnerstag schließlich tankte ein Autofahrer für 35 Euro ohne zu bezahlen. Um nicht erwischt zu werden, habe er das Kennzeichen seines Fahrzeugs abgeklebt, so die Polizei.