Rassistische und antimuslimische Drohung in Hersbruck

Die Türkische Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg (TGMN) ist besorgt über einen Fall von Rassismus und Antiislamismus in Hersbruck im Nürnberger Land. Dabei wurden in der Nacht auf Montag handschriftlich geschriebene Notizblockzettel mit Beleidigungen und Drohungen an das Haus einer Hersbruckerin angebracht.

Anwohnerin fühlt sich bedroht und hat Anzeige erstattet

"Verreckt ihr drecks Islamisten!!! ALLAH ist nichts!!" und "ALLAH wird von Jesus in 1000 Stücke gerissen“ steht handschriftlich auf diesen Zetteln geschrieben. Unweit der Wohnung befinde sich auch die Alevitische Gemeinde Hersbruck. Laut TGMN fühlt sich die Bewohnerin bedroht und ist tieftraurig über den Vorfall. Die Frau habe Anzeige bei der Polizei erstattet.

Netzwerk von Neonazis: Türkische Gemeinde besorgt

Die TGMN, an die sich die Frau wandte, sei zwar dankbar, dass bei den Bedrohungsfällen der Röthenbacher Moscheegemeinde und von Politikern im März 2020 zeitnah die Täterin Susanne G. ermittelt worden sei. "Jedoch befindet sich mutmaßlich in Mittelfranken ein Netzwerk von Neonazis, die eng mit dem NSU, dem FNS ("Freies Netz Süd", Anm. d. Red.) und dem 'III. Weg' agieren. Daher nehmen wir jede Bedrohung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Moscheen sehr ernst", so der Vorsitzende Bülent Bayraktar.

Auch die Stadt Hersbruck bedauert den Fall

Den Vorfall habe die Gemeinde auch der Stadt Hersbruck gemeldet. Diese bedaure laut TGMN in einer Mitteilung diesen Fall und missbillige ihn vollumfänglich. Demnach wolle die Stadt Kontakt mit der Polizei aufnehmen, um genauere Hintergrundinformationen zu erhalten. Laut TGMN ist das nicht der erste Fall von antimuslimischem Rassismus in Hersbruck: Im Jahr 2018 sei im Eingangsbereich der Gaststätte "Deutsches Haus" auf einer Tafel "NO MOSLEM" gestanden.