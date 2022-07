Rassistischer Angriff auf Stadtrat: Verdächtiger in U-Haft

In Hof in Oberfranken ist am Freitagabend ein 35 Jahre alter Mann festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, am 8. Juli 2022 den Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen rassistisch beleidigt und angegriffen zu haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Tatverdächtige dort für mehrere Tage untergetaucht.

Nach Angriff auf Stadtrat: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Zwei Wochen zuvor soll der Mann in der Badstraße in Bayreuth Tasdelen unvermittelt auf "ausländerfeindliche Weise" beschimpft, mit einem Kopfstoß angegriffen und ihm die Nase gebrochen haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hätten nun zum Erlass eines Haftbefehls geführt.

Der Tatverdächtige war bereits kurz nach der Tat festgenommen und vernommen worden , danach allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft beziehungsweise einen Haftbefehl hätten nicht vorgelegen, das könne unter anderem an der Schwere des Delikts liegen, hatte damals ein Sprecher der Polizei gegenüber BR24 erklärt.

35 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft

Nach seiner Festnahme am Freitag bestätigte der zuständige Richter beim Amtsgericht Bayreuth am Samstag nun den Haftbefehl. Daraufhin wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.