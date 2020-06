Rassismusvorwürfe im Ankerzentrum Waldkraiburg

Flüchtlinge im Ankerzentrum Waldkraiburg werfen dem Sicherheitsdienst und der Heimleitung Rassismus vor. Ein Wachmann soll einige Bewohner massiv beleidigt haben. Daraufhin haben diese einen Beschwerdebrief an das Landratsamt Mühldorf und an die Regierung von Oberbayern geschrieben. Der Brief wurde bis heute nicht beantwortet. Ende April mussten 49 Flüchtlinge wegen möglicher Kontakte mit Corona-Infizierten in Quarantäne. Unter ihnen alle, die den Brief verfassten – und andere – aber nur Frauen und Männer aus Afrika südlich der Sahara. Der Grund: Zwei Camp-Bewohner wurden positiv auf Corona getestet.