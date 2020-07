Rassismus-Vorwurf: Bayreuther Diskothek erntet heftige Kritik

Wegen der Coronaregeln ist das "Breakout" derzeit wie alle Diskotheken geschlossen. Trotzdem erntet der Bayreuther Club seit Tagen heftige Kritik aus dem Netz - der Vorwurf: Rassistische Einlasskriterien. "Nur ein bestimmter Prozentsatz an Ausländern" dürfe den Club betreten, hatte es bis vor kurzem auf der Homepage des "Breakout" geheißen. Diese hätten ihre Ausweise außerdem beim Sicherheitspersonal abzugeben. Inzwischen hat das Breakout die Passage von seiner Webseite gelöscht.

Bayreuther Student wurde Einlass verweigert

Ausgelöst worden war die Kritik im Netz durch Robin G., einen Studenten der Universität Bayreuth. Anfang der Woche hatte der 20-Jährige einen Screenshot der Einlassregeln in einem sozialen Netzwerk gepostet. Der junge Mann, der in Gießen geboren wurde, dort aufgewachsen ist und eine dunkle Hautfarbe hat, war von den Türstehern des "Breakout" ohne Angabe von Gründen abgewiesen worden.

Er sei weder alkoholisiert noch in irgendeiner Form auffällig gewesen, betont der Student. Auch habe er versucht das Gespräch mit den Türstehern zu suchen - ohne Erfolg. "Ich kann ja nachvollziehen, dass man potenziellen Konflikten in einem Club vorbeugen will", so Robin G. "Aber, dass dann gleich jeder Mensch mit bestimmten äußeren Merkmalen unter Verdacht gestellt wird, ist für mich absolut unverständlich."

Erst jetzt Interesse der Öffentlichkeit

Wie Robin G. gegenüber dem BR erklärte, ereignete sich der Vorfall bereits im November. Nach der Ablehnung durch die Türsteher habe er auf der Webseite des Clubs nach einer Erklärung gesucht - und sei auf die diskriminierenden Einlassregeln gestoßen. Schon damals habe er in den sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht, was Ende des vergangenen Jahres allerdings kaum Beachtung gefunden habe.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rassismus-Debatte und weil die Passage weiter auf der Homepage zu lesen gewesen sei, habe er sich jetzt entschlossen, das Thema noch einmal publik zu machen.

Keine Stellungnahme des "Breakout"

Von Seiten des "Breakout" gibt es bislang keine Stellungnahme zu der massiven Kritik aus dem Netz. Robin G. bedauert dieses Verhalten. "Man versucht offenbar so zu tun, als sei nichts gewesen."