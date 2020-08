Rassismus in Bayreuth: Runder Tisch der Diskotheken startet

Der von Bayreuths Zweitem Bürgermeister Andreas Zippel (SPD) angedachte Runde Tisch zum Rassismus an der Diskotür findet statt. Wie Zippel auf Nachfrage des BR mitteilt, soll die Diskussionsrunde am kommenden Mittwoch um 13.00 Uhr stattfinden. Dabei geht es um die Frage, wie gewaltbereite Diskothekbesucher am Einlass erkannt und aussortiert werden können, ohne ganze Bevölkerungsgruppen vorn vorneherein auszuschließen.

Kein Einlass wegen "dunkler Hautfarbe"

Auslöser der Diskussion ist der Fall des 20 Jahre alten Robin G., der behauptet, wegen seiner dunklen Hautfarbe nicht in die Diskothek "Breakout" in Bayreuth gekommen zu sein. Den Fall, der sich bereits im November 2019 ereignet haben soll, machte G. im Zuge der weltweiten "Black Lives Matter"-Bewegung vor wenigen Tagen noch einmal in den Sozialen Netzwerken bekannt. Unter anderem auch deshalb, weil der Betreiber der Diskothek zu diesem Zeitpunkt auf seiner Internetseite erklärte, "nur einem gewissen Prozentsatz an bestimmten Ausländern" Einlass zu gewähren um Konflikte zu vermeiden.