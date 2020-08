Rassismus-Diskussion in Bayreuth: Kritisierte Diskothek sagt ab

Wegen seiner dunklen Hautfarbe sei er im November vergangenen Jahres nicht in die Diskothek "Breakout" in Bayreuth eingelassen worden, so die Vermutung des 20 Jahre alten Robin G. Der Fall schlug nicht zuletzt deshalb hohe Wellen, weil der Betreiber der Diskothek zu diesem Zeitpunkt auf seiner Internetseite erklärte, "nur einem gewissen Prozentsatz an bestimmten Ausländern" Einlass zu gewähren, um Konflikte zu vermeiden. Deshalb ist nun ein Runder Tisch anberaumt worden.

Runder Tisch soll Einlass an Diskotheken regeln

Initiator des Treffens zum Thema Rassismus an der Diskotür ist Bayreuths Zweiter Bürgermeister Andreas Zippel (SPD). Wie Zippel auf Nachfrage des BR mitteilt, geht es dabei um die Frage, wie gewaltbereite Diskothekenbesucher am Einlass erkannt und aussortiert werden können, ohne ganze Bevölkerungsgruppen von Vorneherein auszuschließen.

Bayreuther Club "Breakout" kündigt Fernbleiben an dem Treffen an

Zippel sagt, dass der Runde Tisch der Bayreuther Diskotheken zwar mit vier Clubbetreibern sowie Robin G. und Vertretern des Jugend- und Ordnungsamts stattfinden werde. Der Betreiber, der in die Kritik geratenen Diskothek "Breakout", habe allerdings angekündigt, der Veranstaltung fern zu bleiben.

Rassismus-Vorwurf sorgt für Diskussion in sozialen Netzwerken

Auch eine Reaktion auf die Vorwürfe von Seiten des Betreibers gibt es bislang nicht. Auf Facebook und Instagram war das Verhalten des Disko-Betreibers massiv kritisiert worden. Robin G. sagt, dass seine Kritik von dem Betreiber auf Instagram zunächst ins Lächerliche gezogen worden sei und man ihn dort schließlich gesperrt habe.