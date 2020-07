Rassismus: Bayreuth lädt zum Runden Tisch der Diskotheken

Bürgermeister Zippel: "Offen zur Schau getragener Rassismus"

Bürgermeister Zippel sagt, er wolle nun bei einem Runden Tisch mit den Betreibern über derartigen, offen zur Schau getragenen Rassismus an der Diskotür sprechen. Dabei wolle er die Betreiber auch für versehentlich betriebenen Alltagsrassismus sensibilisieren. Ziel sei es, nachvollziehbare und legale Kriterien zu erarbeiten, anhand derer Personen künftig an der Diskotür abgewiesen werden könnten. Den Betreibern müssten schließlich Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um Diskothekbesucher vor Gewalt zu schützen.

Runder Tisch der Diskotheken soll im August stattfinden

Zippel schaltet sich auch deshalb ein, weil er von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) den Bereich Integration übertragen bekommen hat. Das Treffen soll im August stattfinden. Bereits vor einem Jahr erhob ein dunkelhäutiger Mann aus dem Landkreis Bayreuth schwere Vorwürfe gegen den Betreiber einer anderen Bayreuther Diskothek. Wegen ihrer Hautfarbe seien er und seine Begleiter im August 2019 nicht in den "Mia Klub" gekommen, erklärte er damals. Er bezeichnete die Diskothek als einen Ort in Deutschland, den man als dunkelhäutiger Mann meiden sollte.