Raserunfall in München: Was bislang bekannt ist - und was nicht

Wie kam es zu dem tödlichen Unfall?

Am 15. November gegen 23.10 Uhr wollte eine Polizeistreife einen 34-jährigen Autofahrer kontrollieren, der auf der Landsberger Straße verbotswidrig eine durchgezogene Linie überfahren und gewendet hatte. Der Mann fuhr daraufhin mit massiv überhöhter Geschwindigkeit davon. Er bog in südlicher Richtung in die Fürstenrieder Straße ab, die er - weiterhin viel zu schnell - auf der Gegenfahrbahn entlang raste, wobei er mehrere rote Ampeln überfuhr.

An der Einmündung der Aindorfer Straße in die Fürstenrieder Straße raste der flüchtige Fahrer in eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen, die bei Grün die Straße überqueren wollten. Eine 16-Jährige wurde schwer verletzt. Ein 14-Jähriger starb noch am Unfallort. Ein Pkw, der dem Auto des Rasers entgegenkam, musste mit zwei Personen an Bord ausweichen und prallte gegen eine Litfaßsäule.

Wie verhielt sich der Raser nach dem Unfall?

Der Unfallfahrer fuhr nach der Kollision mit den Jugendlichen weiter die Fürstenrieder Straße entlang, obwohl sich Airbags in seinem Auto ausgelöst hatten. Schließlich verließ sein Auto nahe der Inderstorferstraße und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Das führerlose Auto rollte weiter und musste durch ein Streifenfahrzeug gestoppt werden. Die Polizei nahm den 34-Jährigen später im Westpark fest. Er leistete erheblichen Widerstand.

Wer ist der Unfallfahrer?

Der 34-jährige Deutsche ist schon mehrfach aufgefallen. Im Bundeszentralregister gibt es einen Eintrag von 2016, dass er mit Drogen gehandelt habe. Er wurde damals zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Die Bewährungsfrist wurde auf drei Jahre verlängert, da der Mann erneut Drogen konsumierte. Zum Zeitpunkt des jetzigen Unfalls stand der 34-Jährige noch unter Bewährung, laut den Ermittlern womöglich ein Grund für seine waghalsige Flucht.

Der mutmaßliche Täter ist auch als Autofahrer kein unbeschriebenes Blatt. So sei gegen ihn schon früher wegen Gefährdung un Nötigung im Straßenverkehr ermittelt worden, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Wie schnell war der Unfallfahrer unterwegs?

Mit welchem Tempo der Raser durch München fuhr, ist noch nicht genau geklärt. Die Ermittler sprechen von 100 oder sogar 120 km/h. Nun sind Aufnahmen einer Dashcam aus einem anderen Wagen aufgetaucht. Aus diesen Aufnahmen könnte die Geschwindigkeit des Unfallwagens ermittelt werden.

Stand der Unfallfahrer unter Drogen?

Im Auto des Rasers wurde laut Polizei eine geringe Menge Marihuana gefunden. Außerdem habe der Mann nach seiner Festnahme nach Alkohol gerochen. Genaueres konnte der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, noch nicht sagen.

Welche Aussagen hat der Unfallfahrer gemacht?

Der Fahrer des Tatfahrzeuges hat - wohl auf Anraten seines Rechtsanwaltes - bisher keine Angaben über seine Motive gemacht.

Wo ist der Unfallfahrer jetzt?

Der 34-Jährige ist inzwischen nicht mehr in der Psychiatrie. Dort sei er - zu seinem eigenen Schutz - nur kurzfristig gewesen, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Der 34-Jährige befindet sich nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Unklar blieb aber, ob er derzeit in einem Krankenhaus oder in einem Gefängnis untergebracht ist. Zum Grad seiner Verletzungen des Tatverdächtigen machten die Behörden keine Angaben.

Warum der Mord-Vorwurf?

Anne Leiding, erklärte, dass die Staatsanwaltschaft von einer vorsätzlichen Tat ausgeht. Der Mann sei in falscher Fahrtrichtung mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Die Strafverfolgungsbehörde sehe die Mordmerkmale der Heimtücke, der Verwendung eines "gemeingefährlichen Mittels" und des niedrigen Beweggrundes erfüllt. Die Jugendlichen seien arglos gewesen, als sie die Straße bei Grün überquerten. Mit einem "Angriff" hätten sie nicht rechnen können. Das Auto des Tatverdächtigen könne angesichts der überhöhten Geschwindigkeit als "Geschoss" bezeichnet werden.

Eigennutz und Verdeckung seien die Gründe für die Flucht gewesen, sagte Leiding. Daher gehe die Staatsanwaltschaft von Mord und Mordversuch in drei Fällen (an der Jugendlichen und den Insassen des ausweichenden Pkw) aus.

Ob es beim Mordvorwurf bleibt und zu einer entsprechenden Anklage kommt, müssten aber die weiteren Ermittlungen zeigen.

Können die Aufnahmen der Dashcam vor Gericht verwendet werden?

Am Vormittag meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, der von dem tödlichen Unfall Aufzeichnungen mit einer sogenannten Dashcam machte. Auf den Bildern sieht man, wie das Tatfahrzeug entgegen der Fahrtrichtung vorbeischießt und den getöteten Jungen erfasst. Außerdem zeigt das Material, dass die Polizisten versuchten, die 14-Jährigen zu reanimieren.

Die Staatsanwaltschaft stuft die Aufnahmen als "wichtiges Beweismittel" ein: Auch wenn die dauerhafte Benutzung einer solchen Kamera eine Ordnungswidrigkeit darstellen könnte, bestehe kein Verwertungsverbot für die Bilder. "Polizei und Staatsanwaltschaft sind sehr froh, dass es diese Aufzeichnungen gibt", erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I.