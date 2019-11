Raserprozess von Kalteck: "Ich komme und nehme Ihnen alles"

Im sogenannten Raserprozess von Kalteck fordern die Verteidiger der beiden Angeklagten Freiheitsstrafen auf Bewährung und eine Geldstrafe. Die Angeklagten wandten sich nach den Plädoyers an die Witwe des verstorbenen Unfallopfers – es täte ihnen leid.

Anwalt des 28-Jährigen: "Er ist kein Raser."

Gegen 15 Uhr wird nach einer Pause das Urteil erwartet. Der Verteidiger des 28-jährigen Autofahrers, der den Unfall im vergangenen Jahr verursacht hatte, sprach sich für zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung aus. Der Anwalt ging in seinem Plädoyer auf die Persönlichkeit seines Mandanten ein und wollte damit zeigen, dass der 28-Jährige kein Raser sei – trotz Sportwagen und Rennurlaube. Für sein Handeln und die Folgen übernehme sein Mandant die Verantwortung. Wie der Verteidiger sagte, wird der 28-Jährige seinen Beruf als Bundespolizist verlieren. Er sei jetzt im handwerklichen Bereich tätig, um die Familie des verstorbenen Unfallopfers auch weiterhin finanziell zu unterstützen. Strafmildernd sollten sich nach Ansicht des Anwalts die freiwillige monatliche Zahlung an die Familie des getöteten Vaters direkt nach dem Unfall auswirken und der vereinbarte Täter-Opfer-Ausgleich.

Anwalt des 54-Jährigen: "War es ein Rennen oder nicht?"

Der Anwalt des 54-jährigen Motorradfahrers forderte eine Geldstrafe für seinen Mandanten. Er stellte die Frage: War es noch ein Rennen oder nicht? Wenn das Gericht zum Schluss komme, sein Mandant sei Mittäter, liege das Urteil in den Händen der Kammer. Nach dem Urteil wolle sein Mandant zusätzlich zu den 25.000 Euro im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs freiwillig 20.000 Euro an die Witwe des verstorbenen Unfallopfers zahlen.

Nebenklageanwalt: "Ich komme und nehme Ihnen alles."

Der Nebenklageanwalt hielt sich in seinem Plädoyer kurz und wandte sich noch vor den Plädoyers der Verteidiger persönlich an den Motorradfahrer – er forderte ihn zu einem erweiterten Angebot eines Täter-Opfer-Ausgleiches auf: Es sei seine letzte Chance, "tun Sie das, was Sie vor den Fahrten machen hätten sollen: Denken Sie nach, überlegen Sie gut, entscheiden Sie klug. Wenn Sie Ihre Chance nicht nutzen, sage ich Ihnen eins: Ich vertrete meine Mandantin weiter. Ich komme und nehme Ihnen alles."

Außergerichtlich auf einen Täter-Opfer-Ausgleich geeinigt

Vor rund zwei Wochen haben sich die beiden angeklagten Motorrad- und Autofahrer und die Witwe des getöteten Opfers außergerichtlich auf einen Täter-Opfer-Ausgleich geeinigt. Demnach zahlt der angeklagte Motorradfahrer 25.000 Euro an die Witwe, der angeklagte Autofahrer 31.000 Euro.