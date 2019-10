Raserprozess in Deggendorf: Gericht besichtigt kurvige Strecke

Fünf weitere Verhandlungstermine

An der Unfallstelle, an der der 38-jährige Familienvater starb, stehen heute noch gelbe Straßenmarkierungen und ein Kreuz mit dem Foto des verstorbenen Mannes mit Kerzen. Der Mann war dem Duo entgegengekommen, als der 28-jährige Fahrer des Audi gerade die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Die beiden Autos kollidierten, der 38-Jährige kam von der Straße ab und starb noch am Unglücksort. Die beiden Angeklagten zeigten vor dem Landgericht Deggendorf Reue. Es sind fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt. Insgesamt sollen mehr als 40 Zeugen und Sachverständige gehört werden. Das Urteil wird am 15. November erwartet.