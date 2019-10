Raserprozess Deggendorf: Tränen zum Auftakt

Zum Prozessauftakt am Deggendorfer Landgericht wegen des sogenannten "Raserunfalls vom Kalteck" haben sich beide Angeklagten bei der Witwe persönlich entschuldigt. Die Frau hatte bei dem Unfall im Sommer 2018 ihren 38-jährigen Mann verloren, der zehnjährige Sohn wurde schwer verletzt. Der Bub leidet bis heute sehr unter den Folgen - seit dem Unfall hatte er weit über zehn Operationen.

Entschuldigungen und Reue

Über seinen Anwalt ließ der angeklagte Autofahrer verlesen, dass er die volle Verantwortung für den Unfall übernehme. Er bitte von Herzen um Vergebung: "Ich weiß, welches Leid ich der Familie zugefügt habe". Monatlich unterstützt der 28-Jährige nach eigenen Angaben die Familie mit 500 Euro. "Es tut mir unendlich leid", sagte er unter Tränen. Er befinde sich seit dem Unfall in psychologischer Betreuung und werde auch von einem Seelsorger betreut.

Der mitangeklagte 54-jährige Motorradfahrer las selbst vor, dass es keinen Tag ohne Vorwürfe für ihn gebe. "Ohne meine Initiative hätte es das Unglück nicht gegeben."

Wie es zu der verabredeten Ausfahrt kam

Demnach hätten sich Auto- und Motorradfahrer vergangenes Jahr zufällig auf einem Dorffest kennengelernt. Beide verbindet die Leidenschaft zum Fahren und Tüfteln an Fahrzeugen. Per WhatsApp hätten sie vereinbart, dass sie sich am 14. Juli 2018 treffen und gemeinsam am Kalteck fahren, um das Fahrverhalten des neuen Audi zu testen.

Nur ein Hintereinanderherfahren ohne Überholen sei ausgemacht worden - es ging öfter den Berg hinauf und hinunter. Die Strecke war dem Motorradfahrer bekannt. Auch die jetzige Ehefrau des 28-jährigen Audifahrers war damals als Beifahrerin dabei. Den Unfall habe er zunächst nicht gesehen, so der Motorradfahrer. Er wies die Schuld eher dem Autofahrer zu. Er habe noch versucht, ihn beim Bergabfahren zu warnen, er solle langsamer fahren.

Staatsanwalt glaubt Aussage des Motorradfahrers nicht

Dem Motorradfahrer wird unter anderem vorgeworfen, sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Der Mann las vor, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er ein Unfallverursacher war. Auch die unterlassene Hilfeleistung bestritt er - er habe geholfen und sei dann "völlig aufgelöst" zu seiner Ehefrau nach Hause gefahren, die ihn nach 30 Minuten wieder zum Unfallort gefahren habe.

Nach diesen Worten des Motorradfahrers reagierte der Staatsanwalt verärgert: "Das (Anm. d. Red.: die Schilderung des Motorradfahrers) steht im Widerspruch zu den Ermittlungen - er soll es so darstellen, wie es war. So braucht man vor der Kammer hier nicht erscheinen." Sowohl der Auto-, als auch der Motorradfahrer machten zu Beginn deutlich, dass sie keine Fragen beantworten.

Gericht führt Ortsbesichtigung durch

Der Prozess wird heute nicht fortgeführt. Das Gericht will sich heute zunächst bei einer Ortsbegehung einen Eindruck vom Unfallort am Kalteck machen. Hier sollen zwei Zeugen gehört werden. Die Strecke ist kurvenreich und war in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von illegalen Rennen.

Schwere Vorwürfe gegen die Angeklagten

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben und dadurch fahrlässig das Leben von vier anderen Menschen oder fremden Sachen von bedeutendem Wert gefährdet zu haben. Zudem sollen beide an einem Rennen teilgenommen haben und dadurch den Tod beziehungsweise eine schwere Gesundheitsschädigung von zwei anderen Menschen verursacht haben.

Der Audifahrer soll in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Mit 126 km/h soll er in die Kurve, die maximal bis 105 km/h gefahren werden kann, gerast sein.

Strafe von bis zu zehn Jahre Haft

Den beiden Männern drohen bis zu zehn Jahre Haft, so ein Pressesprecher des Landgerichts Deggendorf. Der Tatbestand "Teilnahme an nicht erlaubtem Kfz-Rennen" gibt es als eigenen Straftatbestand erst seit 2017.

Fünf Verhandlungstermine und mehr als 40 Zeugen und Sachverständige

Es sind fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt, bei denen mehr als 40 Zeugen und Sachverständige gehört werden sollen. Das Urteil wird am 15. November erwartet.