Raser zweimal geblitzt - 720 Euro Bußgeld

Bei einer Geschwindigkeitsmessung zwischen Bergrheinfeld und Schweinfurt hat die Polizei am Donnerstag einen und denselben Autofahrer gleich zweimal geblitzt: der junge Mann war beide Male deutlich zu schnell unterwegs - an derselben Stelle und innerhalb von nur zwei Stunden. Das Ergebnis: ein Gesamtbußgeld von über 700 Euro, vier Punkte in Flensburg und drei Monate ohne Führerschein.

Fahrer auf Blitzerfoto zu sehen

Nach Angaben der Polizei war der Audi am späten Nachmittag mit Schweinfurter Kennzeichen das erste Mal viel zu schnell unterwegs. Die Messstelle am Ortsteingang von Schweinfurt blitzte den Wagen mit 80 km/h – erlaubt sind dort nur 50 km/h. Den Fahrer, den die Polizei aufgrund des Blitzerfotos auf Mitte zwanzig schätzt, erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Zwei Stunden später noch schneller unterwegs

Zwei Stunden später blitze es an derselben Messstelle erneut: Diesmal war dasselbe Auto mit demselben Fahrer noch schneller unterwegs – statt 50 km/h nun mit 100 km/h. Daher gab es noch einen zweiten Bußgeldbescheid: diesmal 560 Euro, weitere zwei Punkte in Flensburg, sowie noch mal zwei Monate ohne Führerschein.

Insgesamt kostet den Raser sein Fahrverhalten also 720 Euro und vier Punkte in der Verkehrssünder-Kartei. Zudem darf der noch Unbekannte mindestens drei Monate nicht Autofahren.