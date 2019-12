Raser von Unterpleichfeld: Acht Monate auf Bewährung

Der Fahranfänger, der im vergangenen Jahr einen tödlichen Unfall bei Unterpleichfeld (Lkr. Würzburg) verursacht hat, ist heute vom Jugendschöffengericht Würzburg zu einer Jugendstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Das Gericht sprach das Urteil wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässigen Autorennens. Das sagte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Der 19-Jährige musste außerdem seinen Führerschein abgeben und hat eine Führerschein-Sperre von neun Monaten bekommen.

Raser geriet in Gegenverkehr

Im November vergangenen Jahres war der junge Mann mit seinem Mercedes von Rimpar Richtung Unterpleichfeld gefahren. Statt erlaubten 100 Stundenkilometern war er auf der kurvenreichen Strecke mit bis zu 187 km/h unterwegs gewesen.

In einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW-Bus zusammen. Die 48-jährige Beifahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben ist. Sowohl die Fahrerin des Kleinbuses als auch der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall verletzt.