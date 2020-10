Raser-Prozess von Selb: Staatsanwaltschaft geht in Revision

Der sogenannte Raser-Prozess wird in die nächste Runde gehen: Die Staatsanwaltschaft Hof akzeptiert die Bewährungsstrafe des Landgerichts für den 21-jährigen Autofahrer aus Selb wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Tötung nicht. Nach Ansicht der Ermittlungsbehörde müsse der junge Mann auch noch wegen illegalen Autorennens verurteilt werden. Dies erklärte ein Sprecher der Hofer Ermittlungsbehörde auf Nachfrage des BR.

Raser-Prozess Selb: Angeklagter erhält Bewährungsstrafe

Die Staatsanwaltschaft Hof und der Anwalt der Opferfamilie haben gestern zum Abschluss des Prozesses eine Haftstrafe von vier Jahren gefordert. Die Jugendkammer des Landgerichts hat den 21-jährigen Autofahrer aus Selb wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Der junge Mann war am 6. Februar 2020 mit rund 80 Stundenkilometern durch Selb gefahren, dabei erfasste er einen 19-jährigen Berufsschüler aus Kulmbach, der gerade zu Fuß die Straße überqueren wollte. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Mordvorwurf nicht bestätigt - kein "bedingter Tötungsvorsatz"

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft den Fall als Mord angeklagt. Dieser Vorwurf fiel dann aber im Laufe des Prozesses, da dem jungen Mann der sogenannte "bedingte Tötungsvorsatz" nicht nachgewiesen werden konnte.

Landgericht Hof: Anklage wegen illegalen Autorennens

Bezüglich des Vorwurfs des illegalen Autorennens sprach die Jugendkammer den 21-Jährigen gestern frei. Dies akzeptiert die Staatsanwaltschaft nicht. Denn ihrer Meinung nach seien die Fahrrunden, die der junge Mann und ein Freund in einem zweiten Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor dem Unfall durch die Selber Innenstadt drehten, doch als Autorennen zu werten. Außerdem müsse bei der Fahrt, die zum tödlichen Unfall führte, der relativ neue Straftatbestand § 315d angewendet werden.

Streitpunkt "höchstmögliche Geschwindigkeit"

Dabei bezeichnet der Gesetzgeber die Fahrt eines einzigen Fahrers als "Einzelrennen", wenn er mit der "höchstmöglichen Geschwindigkeit" unterwegs ist. So zumindest sieht es die Staatsanwaltschaft Hof, da der junge Mann mit 78 Stundenkilometern gefahren ist. Der Vorsitzende Richter der Jugendkammer des Landgerichts dagegen erklärte in der Urteilsbegründung, dass laut Gutachter an der Unfallstelle in der Selber Innenstadt rein technisch auch eine Fahrt mit Tempo 100 möglich sei und der Angeklagte demnach nicht mit der "höchstmöglichen Geschwindigkeit" unterwegs gewesen sei.