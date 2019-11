Raser-Prozess von Kalteck: Einigung auf Täter-Opfer-Ausgleich

Im sogenannten Raser-Prozess von Kalteck hat es heute am Landgericht Deggendorf einen Täter-Opfer-Ausgleich gegeben. Darauf haben sich die beiden angeklagten Motorrad- und Autofahrer und die Witwe des getöteten Opfers außergerichtlich geeinigt. Demnach zahlt der angeklagte Motorradfahrer 25.000 Euro an die Witwe, der angeklagte Autofahrer 31.000 Euro. Die Folge eines Täter-Opfer-Ausgleichs kann eine Strafmilderung sein.

Witwe und Sohn kämpfen mit Folgen des Unfalls

Neben zwölf Zeugen sagte heute auch die Witwe des verstorbenen Opfers aus. Sie beschrieb emotional, wie sie den Unfalltag erlebte: "Macht- und hilflos". Der Arzt hätte ihr damals gesagt, dass es nicht sicher sei, ob ihr elfjähriger Sohn überlebe. Sie zählte vor Gericht minutenlang die verschiedenen Verletzungen ihres Sohnes auf: vom Schädelhirntrauma bis hin zu zahlreichen Brüchen. Seit dem Unfall, bei dem der Junge im Auto mit seinem Vater saß, muss der elfjährige Bub mit einem Begleitservice in die Schule gebracht werden, dort hat er auch eine Schulbegleitung. Nach der Schule besteht der Alltag des Jungen aus Therapien.

Emotionale Aussage des schwer verletzten Jungen

Auch der elfjährige Bub selbst sagte heute am Landgericht aus. Die Folgen des Unfalls sind ihm noch heute anzusehen, er humpelte mit einer Schiene an seinem linken Bein in den Gerichtssaal. Der Junge beschrieb die verschiedenen Therapien und die Reha, die er seitdem durchlebt hat. Besonders Spaß mache ihm das Klettern, dabei fühle er sich wie ein Bergsteiger, sagt er. "Irgendwann wacht mein Bein auf und sagt: Die Schiene brauchen wir nicht mehr." Beim Anblick des Jungen mussten einige Besucher im Gerichtssaal weinen. An den Unfall hat er bis heute keine Erinnerungen.

Illegales Autorennen von Kalteck

Seit drei Wochen müssen sich zwei inzwischen 28 und 54 Jahre alten Männer wegen eines schweren Verkehrsunfalls im vergangenen Sommer verantworten. Sie sollen auf der Kalteck-Strecke im Bayerischen Wald ein illegales Rennen mit einem Motorrad und einem Sportwagen gefahren sein. Dabei hatte der Fahrer des Sportwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in ein entgegenkommendes Auto gerast. Dessen Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der damals zehn Jahre alter Sohn überlebt knapp. Ein Urteil wird Mitte November erwartet.