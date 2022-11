Raser-Prozess: Mehr als sechs Jahre Haft für Monheimer

Im Monheimer Raser-Mordprozess hat das Landgericht Augsburg das Urteil verkündet: Der 28 Jahre alte Hauptangeklagte und Verursacher eines tödlichen Autounfalls bei Monheim ist wegen eines verbotenen Autorennens schuldig gesprochen worden. Er muss für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Außerdem muss er seinen Führerschein abgeben. Der mitangeklagte Beifahrer wurde wegen Beihilfe zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Sie wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Fahrt war kein Mord

In dem Prozess ging es um die Frage, ob der Unfall sogar als Mord gewertet werden muss. Der Bundesgerichtshof hatte in einem anderen Verfahren bereits bestätigt, dass das in Ausnahmefällen möglich ist. Das Landgericht Augsburg stellte klar: Für einen Mord seien zwar die niedrigen Beweggründe erfüllt, nicht aber der Tötungsvorsatz. Denn der Angeklagte habe sich durch seine Fahrweise selbst in Gefahr gebracht. Tatsächlich erlitt er durch den Unfall schwere Verletzungen.

Der Angeklagte reagierte auf den Urteilsspruch äußerlich ohne Regung. Der vorsitzende Richter Roland Christiani begründete sein Urteil damit, dass es klar sei, dass es sich bei der Fahrt, die zum Unfall führte, um ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen handelte. Das ist auch gegeben, wenn jemand alleine auf einer Straße fährt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Auch Staatsanwalt Johannes Pausch war in seinem Plädoyer bereits von dem Mordvorwurf abgerückt und hatte eine Verurteilung wegen eines verbotenen Autorennens gefordert.

Vierfache Mutter starb noch am Unfallort

Der Hauptangeklagte war im April 2021 mit bis zu 204 Kilometern pro Stunde auf einer Staatsstraße bei Monheim gerast. Dann verlor er die Kontrolle über sein 240 PS starkes und mit einer illegal installierten Tuning-Software versehenes Auto. Im Gegenverkehr stieß er mit dem Auto einer damals 54 Jahre alten Frau zusammen. Die vierfache Mutter starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Unfallhergang war vor Gericht weitestgehend unstrittig – vor allem, weil eine Dash-Cam im Auto des Monheimers die Fahrt gefilmt hatte.

Angeklagter war bereits einschlägig vorbestraft

Der Richter sagte bei der Urteilsverkündung, von einem minderschweren Fall könne keine Rede sein, auch wegen der Vorstrafen des Hauptangeklagten. Er hatte bereits seinen Führerschein verloren und war mehrfach wegen verschiedener Delikte im Straßenverkehr verurteilt worden. Richter Roland Christiani sagte, der Hauptangeklagte sei bei dem Unfall auf einen Baum zugeschossen und wäre nach Aussage der Sachverständigen wahrscheinlich selbst gestorben, wenn er nicht im Gegenverkehr mit dem kleineren Auto der verstorbenen Frau zusammengestoßen wäre. "Das ist das Ende der Geschichte mit der Ironie des Schicksals, dass diese Frau Ihnen das Leben gerettet hat", sagte der Richter.

Richter: "dramatisch" und "beschämend"

Das sei Bürde genug, mit der er nicht leben wollen würde. Doch der Angeklagte habe in einem von der Polizei abgehörten Telefonat nach dem Unfall schon wieder davon gesprochen, dass er eine Bergstraße hochdriften wolle. "Das ist dramatisch und das ist eigentlich auch beschämend", sagte Richter Christiani. Der Richter fügte noch hinzu, dass es sonderlich aussehen mag, eine fünfjährige Führerscheinsperre zu verhängen, wenn der Angeklagte sechs Jahre ins Gefängnis muss. Aber laut Gesetz gebe es nur die Möglichkeit, eine Sperre von fünf Jahren oder dann lebenslänglich zu verhängen – und dafür habe er die Voraussetzungen nicht als erfüllt gesehen.

Verteidigung spricht von "moderatem" Urteil

Der Verteidiger des Hauptangeklagten, Hans-Dieter Groß, sagte dem BR, er habe sich eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung erhofft. Aber da auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge eine Höchststrafe von zehn Jahren stehe, sei das Urteil "moderat" ausgefallen, so Groß. Er werde am Montag mit seinem Mandanten beraten, ob sie Rechtsmittel einlegen. Deshalb ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.