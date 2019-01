Raser-Prozess in Nürnberg: "Ich hatte Todesangst"

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor und will zudem eine Sicherungsverwahrung des Angeklagten erreichen. Zu Beginn des Prozesses hat der Angeklagte durch seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er während der mehrtägigen Verhandlung zu den Vorwürfen Stellung nehmen werde.

"Todesangst" gehabt

Ein Freund, der während der Flucht des Mannes mit in dem geklauten Fahrzeug saß, sagte aus: "Ich hatte Todesangst". Demnach hatte der Angeklagte Vollgas gegeben, als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Es folgte eine Flucht durch das gesamte Stadtgebiet vom Plärrer bis zum Klinikum Nord.

Alle Anhalteversuche der Polizei missachtete der 34-Jährige und fuhr teilweise mit mehr als 100 Stundenkilometern, so die Staatsanwaltschaft. Der Zeuge, der mit dem Fahrzeug saß, berichtete, er hatte sogar erwogen aus dem fahrenden Auto zu springen. Auf eine Polizeiabsperrung auf dem Gelände des Klinikums fuhr der Angeklagte zu und Polizeibeamte mussten sich in Sicherheit bringen, so die Anklage.

Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Mehrere Polizeifahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt, Personen wurden allerdings nicht verletzt. Da der Angeklagte allerdings billigend in Kauf genommen hätte, Personen zu töten, will die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen versuchten Mordes erreichen. Ein Grund für die Flucht könnte das geklaute Fahrzeug gewesen sein, allerdings hatte der Angeklagte auch eine gestohlene Kiste Bier im Fahrzeug.

Urteil Ende Januar erwartet

Dem 34-jährigen droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Während des Prozesses sollen alle beteiligten Polizeibeamte ebenso vernommen werden, wie Zeugen, die die Amokfahrt gesehen hatten. Zudem ist ein Sachverständiger geladen. Ein Urteil wird Ende Januar erwartet.