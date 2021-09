Raser-Prozess: Angeklagter bittet Fußgängerin um Entschuldigung

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Würzburg hat der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Mordes begonnen. Bei Prozessauftakt am Landgericht wollte sich der Angeklagte zunächst nicht näher zur Tat äußern, er bat allerdings persönlich bei der Fußgängerin, die er im Dezember 2019 in Würzburg erfasst hatte, um Entschuldigung. "Ich bedauere das sehr, was damals passiert ist. Es tut mir sehr leid", sagte der Mann.

Raser-Prozess: Fußgängerin sagt umfassend aus

Zu Prozessbeginn sagte die 44 Jahre alte Fußgängerin umfassend aus. Demnach war die gehörlose Frau am Abend des Vorfalls mit ihrem Hund in der Mergentheimer Straße in Würzburg spazieren. An einer Ampel wollte sie die Straße überqueren. Das Signal sei für sie auf grün gestanden. "Dann kam der und dann hat es einen Schlag gegeben", so die Frau. Demnach hatte sie das Auto noch gesehen, sie sei jedoch davon ausgegangen, dass der Bremsweg ausreicht. Die Spaziergängerin erlitt glücklicherweise nur Verletzungen, auch ihr Hund überlebte.

Vorwurf "illegales Autorennen": Innerorts mit 150 km/h unterwegs

Nach Angaben der Ermittler war der damals 20-Jährige innerorts mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde unterwegs. Er soll sich ein illegales Autorennen mit einem weiteren Fahrzeug geliefert haben. Laut Staatsanwaltschaft stand das Ampelsignal mehr als fünf Sekunden lang auf rot. Der Fahrer hätte zwar noch abgebremst, doch 1,5 Sekunden vor Aufprall sei das Fahrzeug noch immer 100 Kilometer pro Stunde schnell gewesen. 50 sind an dieser Stelle erlaubt.

Staatsanwaltschaft wirft Angeklagtem versuchten Mord vor

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. Ein weiterer Raser, der an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen sein soll, konnte bislang allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Mit einem Urteil ist erst an einem der kommenden Verhandlungstage zu rechnen. Bis Ende September sind vier weitere Verhandlungstermine angesetzt.