Raser-Kontrolle auf der A92: Polizei kassiert 100 Führerscheine

Bei einer einwöchigen Kontrollaktion an einer Autobahnbaustelle auf der A92 bei Landshut hat die Polizei mehr als 5.000 Geschwindigkeitsverstöße von Autofahrern registriert. Die hohe Zahl an Tempoüberschreitungen habe bei den Beamten "ungläubiges Staunen" hervorgerufen, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Donnerstag mitteilte. Den "traurigen Höchstwert" habe ein Fahrer erreicht, der mit 198 km/h durch den auf 60 Stundenkilometer begrenzten Baustellenbereich fuhr. Ihn erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 1.400 Euro.

Mehr als 3.000 Bußgeldverfahren

Eine Woche lang, von Mittwoch (11.05) bis zum darauffolgenden Dienstag, hatte die Verkehrspolizeiinspektion Landshut Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A92 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Landshut-West und Moosburg-Nord durchgeführt. Dabei wurden laut Polizeipräsidium 5.547 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Gegen 3.299 Verkehrsteilnehmer werden nun Bußgeldverfahren eingeleitet, knapp 100 Fahrzeugführer müssen nach Angaben der Polizei mit einem Fahrverbot rechnen. Weitere 2.248 Verkehrsteilnehmer müssen ein Verwarngeld von bis zu 55 Euro bezahlen.

Baustelle seit Mitte Mai

Im Zuge der Gesamtsanierung der A92 finden seit Mitte Mai Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Moosburg-Nord und Landshut-West statt. Aktuell ist die Fahrbahn Richtung München komplett gesperrt, sodass der gesamte Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Deggendorf verläuft.

Weil der Baustellenbereich für Rettungskräfte sehr schwer zugänglich sei, ruft die Polizei Fahrzeugführer dringend zur Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit und gerade dort zu erhöhter Vorsicht auf.