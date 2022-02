Raser in Nürnberg mit Blaulicht unterwegs

Ein Autofahrer war am Montagabend auf der Südwesttangente in Nürnberg zu schnell unterwegs, hat andere Autofahrer bedrängt und dabei ein Blaulicht benutzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein schwarzer Wagen an der Höfener Spange Richtung Hafen aufgefahren und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dabei hat er sich Platz verschafft, indem er dauernd die Lichthupe betätigte und ein blau/rot blinkendes Warnlicht einschaltete.

"Blaulicht"-Fahrzeug mit Ludwigsburger Kennzeichen

Mehrere Autofahrer hielten das Auto für ein Zivilfahrzeug der Polizei und fuhren zur Seite. Das Auto – ein schwarzer BMW 530 d mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) – ist laut Polizei allerdings kein Einsatzfahrzeug. Sie ermittelt nun gegen den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw unter anderem wegen Nötigung und Amtsanmaßung. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0911/2112-3333 melden.