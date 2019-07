Raser fährt Fußgänger an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hat am Rande des Seefestes in Steinberg im Landkreis Dingolfing-Landau einen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr

Nach Angaben der Polizei wollte der 41 Jahre alte Fußgänger um 0.20 Uhr die sogenannte Milchstraße in der Nähe des Festplatzes überqueren, als ihn der Pkw, der Zeugen zufolge extrem schnell unterwegs gewesen sein soll, erfasste. Der 41-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen per Hubschrauber in eine Regensburger Klinik geflogen und dort notoperiert. Laut Polizei bestand Lebensgefahr.

Öffentliche Suche nach dem Unfallwagen

Der Raser soll wenig später noch einmal aufgefallen sein, als es im Nachbarort Poxau nach Aussage eines Zeugen fast zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen sein soll. Die Polizei bittet diesen Radfahrer, sich zu melden. Außerdem wird die Bevölkerung aufgerufen, bei der Suche nach dem Unfallauto zu helfen: Es soll sich um einen älteren schwarzen oder dunkelblauen Skoda mit slowakischem Kennzeichen handeln, der rechts vorne beschädigt sein dürfte.