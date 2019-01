Raser-Autobahn A8: Anwohner fordern Tempolimit

Stefan Vogg aus Zusmarshausen hat kein Verständnis für Bundesverkehrsminister Scheuers Ablehnung einer Tempobeschränkung auf dem deutschen Autobahnen. "Da schwillt mir der Kamm", so Vogg zum BR. Der SPD-Politiker ist 3. Bürgermeister der Marktgemeinde Zusmarshausen im Westen von Augsburg, die direkt an der A8 liegt. Seit dem sechsspurigen Ausbau der Strecke hätten die Unfälle zugenommen, so Voggs Eindruck. Jede Woche krache es mehrmals auf der Strecke zwischen Augsburg und Günzburg, oft gebe es auch schwere Unfälle und damit verbunden lange Staus. 50 Prozent der Einsätze der Anrainer-Feuerwehren würden auf das Konto der A8 gehen, meint Vogg, die Zahlen der Einsatzkräfte sprächen eine klare Sprache.

"Im gesamten Ausland gelten Tempolimits"

Der Lokalpolitiker sagt, er könne nicht verstehen, wie sowohl die bayerische als auch die Bundesregierung jede Diskussion um ein Tempolimit ablehnen könne. "Im gesamten Ausland gelten Tempolimits", so Vogg. Er selbst würde mittlerweile kaum mehr die Autobahn benutzen: "Das ist mir zu gefährlich, das tue ich mir nicht mehr an." Auf der A8 zwischen Augsburg und Günzburg komme hinzu, dass es viele Hügel gebe, etwa den Adelsrieder Berg oder den Zusmarshauser Berg, und dort würden LKW oft zwei von drei Spuren blockieren. "Wenn du da mit 140 km/h auf die linke Spur wechselst, wirst du von einem abgeschossen, der mit 180 daherkommt", schildert Vogg.

Brandbrief an Bayerns Verkehrsminister Reichhart

Er fordert daher ein Tempolimit auf der Strecke, verbunden mit Telematiksystemen, LKW-Überholverbot und entsprechenden Kontrollen. Am Wochenende schickte der Zusmarshauser dazu noch einen Brandbrief an den bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU). Darin geht er hart ins Gericht mit den Verantwortlichen, sowohl mit dem Bundes- als auch mit dem Staatsverkehrsminister: So wie jetzt könne es mit dem "Problemkind A8" nicht weitergehen, so Stefan Vogg in dem Schreiben, das dem BR vorliegt.

Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) lehnt Tempolimit ab

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zuletzt Überlegungen einer Regierungskommission zu Tempolimits und höheren Dieselsteuern zurückgewiesen. Sie seien "gegen jeden Menschenverstand" gerichtet, sagte Scheuer.

Aus einem Arbeitspapier der Regierungskommission geht hervor, dass sie zum Klimaschutz möglicherweise Tempolimits auf Autobahnen, deutlich höhere Benzin- und Dieselsteuern und eine Pflichtquote für Elektroautos empfehlen wird.