Rasanter Preisanstieg für Einfamilienhäuser in Erlangen

In den vergangenen knapp 20 Jahren sind die Preise für Einfamilienhäuser in Erlangen deutlich gestiegen - um knapp 60 Prozent. Das besagt eine aktuellen Studie des Immobilienverbands Deutschland (IVD). Wer dagegen in Nürnberg oder Fürth ein eigenes Haus kaufen will, muss im Verhältnis zu seinem Einkommen weniger zahlen, so die Studie. Gleichzeitig stieg aber auch das Einkommen in diesem Zeitraum in der Region, zum Beispiel in Erlangen um 31 Prozent.

Immobilien werden teurer

Und auch im vergangenen Jahr sind die Immobilienpreise in der gesamten Region weiter gestiegen. So wurden Reihenhäuser in Nürnberg zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 um sieben Prozent teurer, heißt es in der Studie. Das Mietniveau blieb dagegen in diesem Zeitraum in allen drei Großstädten fast konstant. Eine leichte Steigerung gab es in Erlangen um ein Prozent.

Mehr Wohnfläche Pro Person

Aus dem Report geht ebenso hervor, dass die Menschen seit 1990 im Großraum mehr Platz zum Wohnen haben. So stieg zwischen 1990 bis 2018 die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Nürnberg von knapp 35 Quadratmetern auf fast 42, in Erlangen von 35 Quadratmeter auf 45 und in Fürth von 37 auf gut 42 Quadratmeter.