vor 12 Minuten

Rapper mit Deko-Schwert: Polizeieinsatz in Gundelfingen

Das war dem Betreiber eines Kies-Werks in Gundelfingen an der Donau gar nicht geheuer: Auf seinem Gelände entdeckte er junge rappende Männer - mitsamt einem Schwert. Die Polizei rückte an.