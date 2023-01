Rappenalptal: Vorwurf "mangelnder Transparenz" gegen Landrätin

Mangelnde Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit: Das wirft der Vorsitzende der CSU Fraktion im Oberallgäuer Kreistag, Joachim Konrad, Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) vor. Anlass für die Kritik Konrads, der auch Bürgermeister von Altusried ist, ist die Ablehnung seines Antrags für eine Sondersitzung des Kreistages zum Rappenalptal.

Rappenalptal – dafür sei der Kreistag nicht zuständig

Die Ablehnung begründet die Landrätin in einem Schreiben an den CSU-Fraktionsvorsitzenden, das BR24 vorliegt. "Die Vorkommnisse am Rappenalpbach betreffen den Vollzug der Naturschutzgesetze und des Wasserrechts und [sind] damit staatliche Aufgaben…", heißt es in dem Schreiben. Auch die Regierung von Schwaben habe dem Landratsamt bestätigt, dass der Kreistag für die Vorkommnisse am Rappenalpbach nicht zuständig sei.

Zum Artikel Wie es laut Landratsamt zur Zerstörung des Rappenalpbachs kam

Jetzt müssten die Gerichte und die Strafverfolgungsbehörden die Vorgänge im Rappenalptal rechtlich bewerten, und dies sei nicht Aufgabe des Kreistages. Auch ihr als Leiterin der Behörde sei sehr daran gelegen, dass ein Gericht schnellstmöglich die Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltungsbehörde und das Verhalten der Alpgenossenschaft bewertet, so Landrätin Indra Baier-Müller in dem Schreiben.

Warum keine allgemeine Aussprache im Kreistag?

In seiner Antwort auf den Brief der Landrätin akzeptiert CSU-Kreisvorsitzender Konrad die formal juristische Ablehnung. Betont aber, es habe in der Vergangenheit gerade bei Themen, die die Öffentlichkeit stark interessieren, auch Ausnahmen gegeben und eine allgemeine Aussprache stattgefunden.

Dass die Landrätin zusätzlich noch darauf hinweise, dass beim Antrag die erforderlichen Unterschriften von mindestens einem Drittel der Kreistagsmitglieder fehlten, sei reine Spitzfindigkeit, so Konrad. Die Landrätin wisse genau, dass allein die CSU-Fraktion, als deren Vorsitzender er den Antrag gestellt habe, schon mehr als ein Drittel Mitglieder im Kreistag stelle. Die Landrätin "verschanze" sich weiter "in ihrer Wagenburg" und lasse den Willen zur Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit vermissen, so Konrad.

Rappenalptal – Umweltzerstörung im Naturschutzgebiet

Wie berichtet, hatte eine Alpgenossenschaft den streng geschützten Rappenalpbach bei Oberdorf auf einer Länge von 1,6 Kilometern bei umfangreichen Baggerarbeiten kanalisiert. Auch die Sohle des Baches soll dabei beschädigt worden sein. In der Folge war auch das Landratsamt in die Kritik geraten, weil es mit der Genossenschaft gewisse Arbeiten an dem Gewässer besprochen hatte, offenbar jedoch nicht in diesem Umfang.

Der Skandal beschäftigt Behörden und Gerichte

Seit Bekanntwerden beschäftigt der mutmaßliche Umweltskandal Ermittler, Behörden und Gerichte. Noch vor Wintereinbruch gab es Sofortmaßnahmen in dem Tal. Die Dämme des Baches wurden an mehreren Stellen geöffnet, damit es nicht zu einem befürchteten Hochwasser im Unterlauf kommen könne.