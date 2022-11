Rappenalptal: Diese Strafen drohen den Verantwortlichen

Ein Wildbach, der mitten in einem Naturschutzgebiet ausgebaggert wird - das Ergebnis: ein unwiederbringlich zerstörtes Ökosystem. Verantwortlich für die illegalen Bauarbeiten wird derzeit eine Alpgenossenschaft gemacht, der die Grundstücksflächen gehören. Aktuell werden Gutachten erstellt, die Staatsanwaltschaft Kempten hat bereits ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie ein solches Delikt bestraft wird, ist unter anderem im Strafgesetzbuch geregelt. Im Fall der illegalen Begradigung des Wildbaches könnte Paragraph 329 Strafgesetzbuch gelten. Danach könnte den Verantwortlichen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren drohen.

Geldstrafe bis zu 50.000 Euro

Wie hoch die Strafe im Fall des Wildbaches genau ausfallen wird, lässt sich aber nur schwer abschätzen oder mit anderen Fällen vergleichen: "Es gibt es nur eine Handvoll gerichtlicher Entscheidungen", erklärt der Umweltrechtsprofessor Holger Kröninger von der Hochschule Trier-Birkenfeld.

Neben Gefährdung schutzbedürftiger Natur könnten die Verantwortlichen auch gegen das Wasserhaushaltsgesetz verstoßen haben. In diesem Fall droht eine Geldbuße bis zu 50.000 Euro. Über die Höhe des Bußgeldes im Fall des Wildbaches im Allgäu kann Kröninger nur schwer eine Prognose abgeben, "aber es ist schon ein eklatanter Eingriff hier in das Gewässer und in die naturschutzrechtliche Umgebung, sodass man sich da doch im oberen Rahmen der zulässigen Strafen bewegen kann".

Wildbach im FFH-Schutzgebiet

Es kommt erschwerend hinzu, dass sich der Wildbach in einem FFH-Schutzgebiet befindet. Die sogenannten Flora-Fauna-Habitate sind durch Richtlinien der EU besonders geschützt. 2021 wurde Deutschland von der EU-Kommission verklagt, weil Bund und Länder die Flächen nach Ansicht der EU-Kommission nicht ausreichend rechtlich gesichert habe. Könnte das jetzt im Falle des Wildbaches im FFH-Schutzgebiet im Allgäu eine Rolle spielen?

"Da sehe ich hier kein Problem", sagt Kröninger. Verstöße in FFH-Gebiete sind im Strafgesetzbuch geregelt. In Bezug auf die möglichen 50.000 Euro Bußgeld spiele es erstmal keine Rolle, dass sich der Fluss in einem FFH-Schutzgebiet befindet, "weil es hier um Veränderungen an Gewässern geht, die nicht genehmigt sind und die für sich genommen schon bußgeldbewehrt sind".

Mehrere Verstöße?

Bei der Zerstörung des Rappenalpbaches könnten also mehrere Verstöße zusammenkommen. Wie genau die einzeln bewertet werden und wie hoch dann die Strafe ausfallen wird, wird sich erst durch die Gutachten und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben.