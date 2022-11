Rappenalpbach: Behörden irritiert, Betroffene schweigen

Wie groß die Schäden an dem Wildbach sind, kann nach Angaben der Regierung von Schwaben noch nicht abschließend überblickt werden. Insbesondere Schäden an der Vegetation könnten erst im Frühjahr beurteilt werden. Der Rappenalpbach wurde „auf großer Strecke drastisch verändert“, heißt es in einer Stellungnahme der Behörde zu dem ausgebaggerten Wildbach im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Und weiter: „In seinem jetzigen Zustand entspricht er weder den Anforderungen an ein geschütztes Biotop, noch erfüllt er die Kriterien des bisherigen europarechtlich geschützten Lebensraumtyps“.

Wird sich der Bach weiter eintiefen?

Jetzt sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Welche Konsequenzen den Verantwortlichen drohen, ist noch unklar. Es müsse weiter geprüft werden, eine weitere Eintiefung des Flusses verhindert werden kann. Die Verursacher müssten für entstandene Umweltschäden aufkommen, betont die Bezirksregierung.

Schweigen beim Auftraggeber Alpgenossenschaft

Auf 1,6 Kilometern Länge hatte die ansässige Alpgenossenschaft den wilden Rappenalpbach im Rappenalptal in den vergangenen Wochen ausbaggern und kanalisieren lassen. Auf Anfrage des BR wollte sich die Genossenschaft zu den Vorgängen nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft Kempten prüft inzwischen, ob strafbares Handeln vorliegt. Sie hat ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet.

Baufirma Geiger: Zwei Bagger lediglich vermietet

Die Baufirma Geiger aus Oberstdorf teilt dem BR mit, dass die Alpgenossenschaft zwei Bagger von Geiger angemietet habe. Die Leitung der Arbeiten hätte aber die Alpgenossenschaft gehabt, so eine Sprecherin. Ihrer Kenntnis nach sei kein Kies aus dem Rappenalpbach entfernt worden, sämtliches Material sei dort verblieben. Die Firma Geiger habe die von der Alpgenossenschaft angemieteten Geräte bereits zurückgeholt.

Eine Genehmigung wäre nicht erteilt worden

Das gesamte Gebiet sei aufgrund seiner Bedeutung als Naturschutzgebiet „Allgäuer Hochalpen“, FFH-Gebiet „Allgäuer Hochalpen“ sowie SPA-Gebiet „Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen“ besonders geschützt. „Die durchgeführten Maßnahmen wurden durch die Behörden nicht genehmigt“, schreibt die Regierung von Schwaben. Und weiter. „Eine Genehmigung wäre auch nicht erteilt worden.“

Wasserwirtschaftsamt: "Erheblicher Schaden für die Umwelt"

Beim Wasserwirtschaftsamt in Kempten ist man "entsetzt" über den kanalisierten Wildbach im Rappenalptal. "Da wurde ein wertvoller Lebensraum zerstört", sagte der Leiter des Wasserwirtschaftsamts (WWA), Karl Schindele, und fügt hinzu: "Das ist ein erheblicher Schaden für die Umwelt."

Das Wasserwirtschaftsamt sei vor zwei bis drei Wochen über die Baumaßnahmen am Rappenalpbach informiert worden. Seitdem liefen Gespräche mit dem Landratsamt Oberallgäu und der Regierung von Schwaben über das weitere Vorgehen. Ob und wie sich der Schaden beheben lasse, ist laut dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts noch unklar, denn: "Der Bach wurde massiv ausgebaggert."

Eigentlich waren kleinere Maßnahmen geplant

Bisher habe sich das Wasser dort immer wieder neu seinen Weg gesucht, Kies abgelagert und so einen Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten geschaffen. "Jetzt fließt der Bach in einer Rinne und die charakteristische Umlagerungsfläche ist zerstört", so der Amtsleiter. Mit dem Grundstückseigentümer – einer Alpgenossenschaft – seien die Behörden im Gespräch gewesen wegen kleinerer Maßnahmen zum Gewässerunterhalt etwas weiter oberhalb. "Aber nicht an der Stelle und in dem Umfang", sagte Schindele BR24.