Rapider Anstieg: Corona-Reihentests in Seniorenheimen

Alleine im Seniorenheim der Hospitalstiftung Bad Windsheim habe sich die Zahl der positiven Testergebnisse auf mittlerweile 63 erhöht, teilte das zuständige Landratsamt mit. Bei den Infizierten handelt es sich sowohl um Bewohner als auch um Mitarbeiter. Zudem stammt der neueste Todesfall im Landkreis – bislang insgesamt der neunte – ebenfalls aus der Hospitalstiftung.

Beratung mit Ämtern über weiteren Betrieb

Auch im Seniorenheim Marie Juchacz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Neustadt an der Aisch ist die Lage angespannt. Hier gibt es 26 infizierte Bewohner und Mitarbeiter. Dies sei das Ergebnis einer Reihentestung im betroffenen Heim, so das Landratsamt weiter. Laut AWO werden zudem alle Mitarbeitenden des Heims vor Dienstantritt einem Corona-Schnelltest unterzogen.

Zur Eindämmung der Infektionen herrscht aber weiterhin ein striktes Besuchsverbot in den Einrichtungen, sagt Landratsamtssprecher Matthias Hirsch auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Das Landratsamt und das Gesundheitsamt befinde sich in engem Austausch mit den betroffenen Heimen, so Hirsch weiter. Der Betrieb gehe weiter, die Lage könne sich aber natürlich täglich ändern.

Corona-Fälle auch in Cadolzburg

In der AWO-Seniorenbetreuung Cadolzburg sind ebenfalls mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Laut einer Mitteilung an die Angehörigen und Bewohner des Heims vom 18. November sind 13 Bewohner des Pflegeheims, elf Personen im Betreuten Wohnen und drei Kontaktpersonen positiv getestet worden. Zudem seien drei Mitarbeiter ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Das Fürther Gesundheitsamt hat für das Seniorenheim daher verschiedene Quarantänebescheide herausgegeben. Aufgrund der Lage können dort derzeit keine Besuche stattfinden, heißt es auf der Internetseite der AWO.