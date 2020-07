09.07.2020, 06:36 Uhr

Ranking: Kahlgrundbahn weiter unter den Top 5 in Bayern

Wie sauber sind die Waggons der privaten Bahngesellschaften in Bayern? Wie gut sind Service und Information? Das wird jährlich in einem Ranking bewertet. Die Kahlgrundbahn im Landkreis Aschaffenburg kommt unter die fünf besten Privatbahnen in Bayern.