Rangerfrust im Nationalpark: Besucher ignorieren oft Verbote

Regeln auch von Einheimischen nicht eingehalten

Und die Regeln werden keineswegs nur von Touristen übertreten, sondern auch von ortskundigen Einheimischen. Ein neuer Trend sind zum Beispiel Abendparties auf dem Lusengipfel.

"Der Lusengipfel ist ein Hotspot für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Da reicht’s jetzt oft nicht mehr, dass man sich hinsitzt und einfach genießt, sondern da ist Halligalli." Brigitte Schreiner, Rangerin.

"Mehrere Coronaparties haben schon am Lusengipfel stattgefunden. Dass sich junge Leute treffen und mit ihrer Bierflaschen oben sitzen", so auch Ranger-Kollege Lothar Mies. Immer öfter bleibt der Müll dann leider liegen. Alle Ranger ärgern sich, dass viel neben den Wanderwegen weggeworfen wird - von Taschentüchern bis Pizzaschachteln.

Müll im Wald: Von Taschentüchern bis Pizzaschachteln

"Jeder will einen schönen Wald haben, aber wie es dann hinter ihm aussieht, ist ihm offenbar egal", so Lothar Mies. Besonders unsinnig findet er Hundebesitzer, die im Wald den Kot ihrer Vierbeiner in kleine Plastiksäckchen packen – so wie sie es von städtischen Grünanlagen kennen – und diese zugebundenen Säckchen dann in den Wald werfen. Die Beutel sind im Wald völlig unnötig und wer sie dort wegwirft, sorgt dafür, dass der Inhalt nur sehr langsam verrotten kann.

Hundekot-Säckchen hängen wie Christbaumkugeln in den Bäumen

Ein besonders bizarres Erlebnis: Die Hundekot-Säckchen werden an Hinweisschilder gehängt. "In Spiegelau hat sie mal einer in einen Baum gehängt - wie Christbaumkugeln", erzählt Lothar Mies. Vielleicht war es als Provokation gemeint. Es gibt immer wieder Fälle, dass Ranger oder Rangerinnen aggressiv beschimpft werden, wenn sie bei Verstößen die Personalien von Besuchern aufschreiben.

Ranger werden regelrecht bedroht

Eine Rangerin wurde vor einigen Wochen von einheimischen Besuchern regelrecht bedroht. Man wisse ja jetzt, wie sie aussieht und werde sie bestimmt mal allein im Wald treffen, sagten die Besucher zu ihr. Auch mutwillig zerkratzte Ranger-Autos auf Wanderparkplätzen gab es schon.