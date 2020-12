Ranger sollen in Winterregionen für Ordnung sorgen

Bereits im Sommer haben die Touristen den Landkreis Miesbach geradezu überrannt. Jetzt im Winter sieht das - trotz gesperrter Skipisten - nicht recht viel anders aus. Deshalb rüstet sich die Region mit Rangern. Sie sollen dafür sorgen, dass beispielweise Skitourengeher auf die Natur achten und sichere Routen nehmen. Erst am Wochenende hat der Ansturm an Tourengehern am Hausberg in Garmisch-Partenkirchen für Aufsehen gesorgt.

Ranger rund um die Rotwand oder am Spitzingsee im Einsatz

Konkret heißt das: Im Kreis Miesbach werden derzeit 30 Ranger ausgebildet. Sie sollen noch im Dezember an beliebten Routen von Skitourengehern im Landkreis, zum Beispiel rund um die Rotwand oder am Spitzingsee unterwegs sein. Viele von ihnen seien bereits in ähnlichen Berufen aktiv, unter anderem als Bergführer oder Erlebnispädagogen, sagte Thorsten Schär, Geschäftsleiter des Kommunalunternehmens Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS).

Die Entscheidung für die Aktion sei schon vor der Schließung von Skigebieten in Bayern gefallen, betonte Schär. "Wir hatten schon vor Corona viele Tourengeher - aber die Entwicklung verstärkt den Andrang sicher noch einmal."

Vielleicht schon bald Ranger in der Region Garmisch-Partenkirchen

Auch in der Region um Garmisch-Partenkirchen könnten schon bald Ranger zum Einsatz kommen. In der nächsten Sitzung des Kreistags sollen laut einem Pressesprecher drei Halbtagsstellen beschlossen werden. Was dagegen sicher ist: Der Naturpark Ammergauer Alpen hat bereits drei Ranger im Dienst für das Graswangtal und das Ammertal, der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beschäftigt sechs Ranger für Walchensee und Isartal.