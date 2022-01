Rangelei im Supermarkt: Mitarbeiter musste reanimiert werden

Nach einer folgenschweren Rangelei in einem Fürther Lebensmittel-Discounter in der Südstadt sucht die Kripo nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, kam am Mittwochmittag gegen 12.00 Uhr ein 55-jähriger Mann in den Supermarkt in der Gartenstraße und pöbelte dort lautstark umher.

Mitarbeiter wurde beim Sturz schwer verletzt

Ein Angestellter verwies den Mann deswegen des Ladens. Doch der 55-Jährige weigerte sich und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der Angestellte zu Boden stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Eine Polizeistreife musste den Verletzten sogar reanimieren ehe der Rettungsdienst eintraf und ihn in eine Fachklinik transportierte.

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Um den genauen Verlauf der Auseinandersetzung zu klären, werden nun Zeugen gesucht – insbesondere Kunden, die das Geschehen in der Norma-Filiale verfolgt haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0911/2112-3333 entgegen.