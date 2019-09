Randersacker hat zum letzten Mal den stärksten Mann gesucht

29 Jahre lang war die Kirchweih mit dem traditionellen Kreuzheben in Randersacker im Landkreis Würzburg eine Kult-Veranstaltung. Nun geht die Tradition zu Ende. Zum letzten Mal hat Randersacker im Landkreis Würzburg den stärksten Mann der Kirchweih gesucht. Zehn Männer im Alter zwischen 19 und 46 Jahren sind angetreten. Ihre Aufgaben: 80 Kilo schwere Baumstämme tragen, 100 Kilo schwere Traktorreifen bewegen, einen 1.400 Kilo schweren Oldtimer ziehen und verschiedene Gewichte heben.

Letztes Kreuzheben nach 26 Jahren

Nach etwa drei Stunden steht fest, wer der stärkste Mann der Kirchweih ist: Thorsten Öhrlein aus Retzstadt. In seiner Freizeit hält er sich beim Crossfit in Form. "Ich denke, dass ich bei den ausdauernden Sachen mehr Konditionen gehabt habe, als die Gewichtheber", sagt er. Nach 29 Jahren war es die letzte Kirchweih in Randersacker. Dem Verein fehlen ehrenamtliche Helfer. Veranstalter Norbert Wegmann von der SG Randersacker sagt: "Für so ein Fest braucht man etwa 100 Leute, die beim Aufbau, Abbau und der Organisation helfen. In der heutigen Zeit hat die Jugend nicht mehr so viel Interesse am Vereinsleben."