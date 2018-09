Randersacker empfängt die Deutsche Weinprinzessin Klara Zehnder

Bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße wurde die 22-Jährige Romanistikstudentin am Freitagabend zur Deutschen Weinprinzessin gekürt. Der Empfang am Nachmittag war rauschend: Über 100 Randersackerer sind in den Rathaushof gekommen und gratulierten Klara Zehnder.

Mit Blasmusik und Fahnenabordnungen zog der ganze Tross kurze Zeit später durch den Weinort am Main. Sie freue sich, dass sie Deutsche Weinprinzessin geworden sei, denn nun könne sie das Amt der Fränkischen Weinkönigin weiter ausführen und habe mit der Deutschen Weinprinzessin nun quasi zwei Kronen, sagte Klara Zehnder gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.