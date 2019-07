Randale in Starnberg: Schüler wollen Polizeiwache stürmen

Zu der Eskalation auf der Polizeidienststelle kam es am Donnerstagabend, weil die rund 50 Schüler nicht akzeptieren wollten, dass die Polizei ihren Mitschüler in Gewahrsam genommen hatte. Vorausgegangen war, dass die Beamten gegen 21.45 Uhr vom Sicherheitsdienst zu der Schul-Abschlussfeier gerufen wurden, weil der 15-Jährige dort randalierte – offensichtlich erheblich alkoholisiert.

Schüler werfen Fensterscheibe der Polizeiwache ein

Auch gegenüber der Streife zeigte sich der 15-Jährige nach Darstellung der Polizei uneinsichtig und aggressiv. Weil er die Veranstaltung trotz mehrmaliger Aufforderung nicht verließ und einem Platzverweis nicht folgte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Dort tauchten dann die rund 50 Partygäste auf, um den Jugendlichen gewaltsam zu befreien. Sie warfen mit Flaschen auf das Gebäude, wodurch eine Fensterscheibe zu Bruch ging.

Polizei muss sogar Verstärkung holen

Mehrere Jugendliche versuchten vergeblich, die Eingangstür aufzubrechen und das Polizeischild herunterzureißen. Erst durch ein massives Aufgebot an alarmierten Einsatzkräften konnte die Lage beruhigt werden. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wird versuchte Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Ermittelt wird auch wegen Landfriedensbruch. Die Polizeiinspektion kündigte nach dem Zwischenfall an, am letzten Schultag ihre nächtliche Streifentätigkeit erheblich zu verstärken.