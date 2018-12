Randale in Ankerzentrum - Vier Verdächtige in U-Haft

Die vier Hauptverdächtige wurden am Mittwoch (12.12.18) dem Haftrichter vorgeführt. Gegen die eritreischen Staatsangehörigen wird nun wegen versuchter Tötungsdelikte an Polizisten ermittelt. Ihnen wird zudem besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Verdächtige sitzen in U-Haft

Die Männer kamen am Mittwoch in unterschiedliche Gefängnisse. Die Flüchtlinge sollen am frühen Dienstagmorgen (11.12.18) Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten angegriffen und sich verbarrikadiert haben. Zudem sollen sie in einer Wohnung Feuer gelegt haben.

Auslöser des Einsatzes gegen 0.45 Uhr war nach Polizeiangaben eine Ruhestörung. Die ersten Streifenbeamten seien dann beim Eintreffen mit Pflastersteinen und anderen Gegenständen beworfen worden. Zahlreiche Einsatzkräfte kamen hinzu und umstellten das Gebäude. Wegen des Brandes flüchteten die Bewohner. Die Beamten konnten acht Flüchtlinge schnell vorläufig festnehmen. Bei dem Gewaltausbruch wurden elf Menschen verletzt, darunter ein Polizist.

Anfang August waren in Bayern sieben Transitzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Ankerzentren umgewandelt worden. In jedem Regierungsbezirk gibt es nun eine solche Einrichtung. Die zentralen Flüchtlingsheime sollen Asylverfahren von Migranten beschleunigen, die voraussichtlich kein Bleiberecht haben. Die Wohneinrichtung in Bamberg bietet Platz für bis zu 3.400 Menschen, momentan wohnen dort nach Angaben der Polizei rund 1.250 Asylbewerber.