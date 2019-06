Randale in Ankerzentrum: Haftbefehle gegen drei Männer erlassen

Nach den Ausschreitungen im Ankerzentrum Stephansposching (Landkreis Deggendorf) ist gegen drei der sechs festgenommenen Nigerianer Haftbefehl ergangen. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern jetzt mit.

Asylbewerber in JVA gebracht

Die drei Flüchtlinge im Alter von 28, 32, und 36 Jahren wurden nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Der Haftbefehl wurde mit dem dringenden Verdacht des Landfriedensbruchs, der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung begründet. Die Ermittlungen gegen die anderen drei Festgenommenen laufen weiter.

Ausschreitungen in Ankerzentrum Stephansposching

Bei den Ausschreitungen im Ankerzentrum wurden am Freitagabend fünf Polizisten verletzt. Rund 30 Bewohner solidarisierten sich mit einem Mann, den die Polizei festnehmen wollte; sie beleidigten und bespuckten die Polizisten und warfen sogar Fahrräder nach ihnen. Die Beamten kamen mit leichten Verletzungen davon, ein Polizist erlitt Rippenprellungen.

💡 Was ist ein Ankerzentrum?

Das Wort "Anker" steht für für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Um diese Aufgaben zu bewältigen, sollen mehrere Institutionen in den sogenannten Ankerzentren eng vernetzt miteinander arbeiten: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Bundesagentur für Arbeit, Jugendämter sowie Ausländerbehörden und Verwaltungsgerichte. Kurze Wege sollen Verfahren beschleunigen. Die Aufgaben werden gebündelt erfüllt.

Zunächst wird die Identität der Flüchtlinge festgestellt. Nach der Altersbestimmung werden unbegleitete Minderjährige durch Jugendbehörden in Obhut genommen. Erwachsene bleiben in den "Anker-Einrichtungen".

Der Aufenthalt in den "Ankerzentren" soll in der Regel maximal 18 Monate dauern, bei Familien mit minderjährigen Kindern sechs Monate. Laut Koaltionsvertrag sollen nur noch diejenigen auf die Kommunen verteilt werden, für die eine positive Bleibeprognose bestehe. Alle anderen sollen aus den "Ankerzentren" in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. In Bayern gibt es in jedem Regierungsbezirk "Ankerzentren".