Randale im Michaelibad - Polizei und Stadtwerke reagieren

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Dutzenden Jugendlichen am 7. Juni im Michaelibad in München ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch. Einsatzkräfte waren am Wochenende außerdem in Absprache mit der Landeshauptstadt mit einer verstärkten Präsenz vor Ort.

Künftig Security-Mitarbeiter in den größeren Bädern

Die Polizeibeamten hätten im Zugangsbereich sowie am nahegelegenen U-Bahn-Aufgang vereinzelt Personenkontrollen durchgeführt, so ein Pressesprecher. Insgesamt sei es in allen städtischen Bädern ruhig geblieben. In den größeren Bädern werden künftig auch Mitarbeiter von Security-Firmen unterwegs sein. Sie sollen freilich nicht nur Jugendliche vom Pöbeln abhalten, sondern die Freibad-Mitarbeiter unterstützen und grundsätzlich Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte der Badegäste sein, wie ein Sprecher der Stadtwerke sagte.

Die Sicherheitsleute sollen auch im Kassenbereich helfen und für geregelte Abläufe sorgen. Denn gerade an heißen Tagen kann es dort schon mal turbulent werden. Zuletzt war der Andrang teilweise so groß, dass das Personal ihn kaum noch bewältigen konnte – nicht zuletzt wegen eines neuen Angebots: Kinder und Jugendliche aus München dürfen in dieser Saison kostenlos in die städtischen Freibäder.

Ab 28. Juni braucht es dafür einen offiziellen Sommerbäderpass mit Foto, die Vordrucke dafür werden ab Mittwoch an den Schwimmbadkassen, im SWM-Shop am Marienplatz und in der SWM-Zentrale ausgegeben.