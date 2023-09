Randale bei zwei Moscheen in Regensburg

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag an einer Regensburger Moschee randaliert und dabei einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht. Bei den Ermittlungen ist die Polizei auf einen weiteren Vorfall an einer anderen Moschee gestoßen. Das Motiv ist in beiden Fällen unklar. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Mit Hammer gegen Eingangstür geschlagen

In dem ersten Fall hatte ein Unbekannter Sonntagfrüh auf dem Gelände der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde in Regensburg randaliert und einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht.

Bislang steht fest, dass der Täter mit einem Gegenstand gegen die Eingangstür der Moschee im Osten der Stadt schlug. Außerdem wurde laut Polizei das Mobiliar eines Pizzalieferdienstes, der Mieter in dem Gebäude ist, beschädigt. Mit einem Hammer habe der Täter zudem mehrfach auf das Auto des Imam geschlagen, sagte der Vorsitzende der Ditib-Gemeinde, Yavuz Cekic.

Überwachungskamera zeichnet Tat auf

Eine Überwachungskamera der Gemeinde hat die etwa 40-minütige Tat aufgezeichnet. Ein Video davon wurde vom Rundfunksender "TRT" auf Instagram veröffentlicht. Die Videoaufnahmen würden jetzt ausgewertet, so der Polizeisprecher. Den Angaben des Vorsitzenden der Gemeinde zufolge soll der Unbekannte auch mit einer Spiritus-Dose gezündelt haben. Das Feuer habe mehrere Minuten gebrannt, sich aber nicht weiter ausgebreitet.

Unterdessen hat sich den Angaben zufolge auch die türkische Generalkonsulin aus Nürnberg, Fatma Tasan Cebeci, ein Bild von der Tat gemacht. Der Moscheeverband Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde. Die Moschee im Osten von Regensburg wurde im Frühsommer 2020 eröffnet.