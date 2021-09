Randale am Regensburger Hauptbahnhof - Täter flüchtet

Die Bundespolizei in Regensburg sucht nach einem unbekannten Täter, der am Mittwochabend die Bahnhofshalle am Hauptbahnhof verwüstet hat.

Randalierer flieht vom Tatort

Wie die Beamten mitteilten, schubste der Unbekannte gegen 22.15 Uhr zuerst einen Jugendlichen, kippte dann einen Mülleimer um und trat die Thekenscheibe eines Lebensmittelhändlers ein. Noch bevor eine verständigte Streife eintraf, floh der Mann vom Tatort.

Fahndung bleibt erfolglos

Die Bundespolizei löste eine Fahndung nach dem Mann aus, so ein Sprecher. Die Suche verlief bisher aber ergebnislos. Die Höhe des verursachten Schadens steht noch nicht fest.

Die Bundespolizei Regensburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.