Ramstein: Fällt heute die Entscheidung zum Kampfpanzer Leopard?

Diskussion in Ramstein um Leopard-Panzer

Das Treffen wird bestimmt von der Debatte über die mögliche Lieferung von Kampfpanzern. Dabei steht insbesondere Deutschland unter Druck, seinen Widerstand gegen die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine aufzugeben.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell setzt sich für eine Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ein. Die Ukraine brauche die Waffen und schwere Panzer, um die sie gebeten habe", sagt Borrell vor Reportern in Madrid. "Einige europäische Länder sind bereit, sie zu liefern, und ich hoffe, dass diese Entscheidung getroffen wird", fügt er hinzu.

Pistorius: Alliierten noch uneins über Lieferung von Leopard-Panzern

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, Deutschland blockiere die Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern keineswegs. Vielmehr gebe es unter den Alliierten noch kein einhelliges Meinungsbild dazu: "Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen", sagt der SPD-Politiker. Allerdings habe er seinem Ministerium einen Prüfauftrag erteilt, um den Bestand von Leopard-2-Panzern bei der Bundeswehr und in der Industrie zu prüfen. Damit wolle er bereit sein zu handeln, falls eine Entscheidung falle.

Gleichzeitig stellte Pistorius klar, dass eine Lieferung von Leopard-Panzern nicht davon abhänge, ob die USA ihre Abrams-Panzer liefern. "Ein solches Junktim ist mir nicht bekannt", sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in einem ARD-"Brennpunkt". Das war aber immer wieder so berichtet worden.

Pentagon: Abrams-Panzer derzeit nicht sinnvoll

Nach einer Lieferung von amerikanischen Abrams-Panzern sieht es gerade auch nicht aus, denn das US-Verteidigungsministeriums hält dieses Panzermodell derzeit nicht für sinnvoll. Denn der Abrams-Kampfpanzer benötige anderen Treibstoff als etwa der Leopard 2 oder der Challenger 2 und sei aufwendiger in der Instandhaltung.

Deutschland treffe eine "souveräne Entscheidung" darüber, welche Waffen es an die Ukraine liefere, so Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag vor Journalisten in Washington.

Melnyk: Deutschland soll "Kasperltheater" beenden

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung aufgefordert, den Widerstand gegen Leopard-Lieferungen in die Ukraine aufzugeben.

"Wir rufen den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, dieses Panzer-Kasperltheater heute in Ramstein zu beenden und die Lieferung von deutschen Leoparden sofort auf den Weg zu bringen", sagte der Vize-Außenminister der Ukraine am Freitag der "Süddeutschen Zeitung" am Rande des Ramstein-Treffens. Deutschland dürfe sich nicht mehr hinter dem Rücken der Amerikaner verstecken.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP