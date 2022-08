Rammstein-Konzert in München gefährdet Tollwood-Silvester-Party

Tollwood-Festival oder Rammstein-Konzert: Kann beides zeitgleich, nämlich an Silvester, auf der Münchner Theresienwiese stattfinden? Die Tollwood-Organisatoren sind der Auffassung: Das ist nicht möglich. Das Hauptproblem sehen sie laut einer Stellungnahme darin, dass die Beschallung des Rammstein-Konzerts sowie die Sicherheitsvorkehrungen auf 145.000 Personen angelegt sind, während das Tollwood mit einer relativ ruhigen Silvestergala aufwartet, mit einer Zirkustheaterproduktion und Tanz zu Swing-Musik. Dies sei nicht zu vereinen. Tollwood möchte aber "nicht im Wege stehen, falls die Stadt sich für das Groß-Konzert entscheidet", heißt es weiter.

Veranstalter wünschen sich mehr Planungssicherheit

Allerdings habe der Vorverkauf für das Winterfestival bereits begonnen. Für die Zukunft wünschen sich die Organisatoren "wieder mehr Planungssicherheit". Das Winterfestival samt Silvester-Party findet seit 22 Jahren auf der Theresienwiese statt. Die Veranstalter des Tollwood-Festivals haben nach eigenen Angaben von dem geplanten Rammstein-Konzert aus der Zeitung erfahren und sind bisher von keiner Stelle offiziell informiert worden.

Stadtrat stimmt ab

Momentan wird in den Fraktionen im Münchner Rathaus über den Vorstoß des Konzertveranstalters diskutiert. Die Abstimmung im Stadtrat erfolgt wohl schon in der Feriensitzung am Mittwoch. Dem Vernehmen nach ist die Band Rammstein auch im Gespräch mit der Stadt Essen. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) hofft aber, dass seine Stadt zum Zug kommt. So ein Konzert hätte einen enormen Werbewert, sagt er, und es würde sich auch wirtschaftlich lohnen.